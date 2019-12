“Behaag je tuin” zorgt voor 3180 stuks plantgoed Kristien Bollen

08 december 2019

De samenaankoop ‘Behaag je tuin’ van de vijf Vlaams-Brabantse regionale landschappen en de provincie is een waar succes, ook in de regio Zuid-Hageland. Ze zorgen hiermee voor meer natuur in hun eigen tuin. “78 deelnemers uit de gemeenten Linter, Kortenaken, Glabbeek, Boutersem, Landen, Tienen, Zoutleeuw, Hoegaarden en Geetbets bestelden 3180 stuks plantgoed voor hagen, heggen en houtkanten, 163 hoogstamfruitbomen, 55 loofbomen, 17 bundels met wilgentakken en 38 klimplanten. Iedereen bedankt om onze regio nog groener te laten kleuren” zegt Kristien Justaert, coördinator van Regionaal Landschap Zuid-Hageland

Dit weekend kon men het plantgoed afhalen in OC De Linde in Linter. Kim Conard en Bart Deweerd uit Landen kwamen dan ook hun bestelde lindeboom, esdoorn en wilde bosrank ophalen. “We wilden eigenlijk geen boom met vruchten, wel een boom die hoog kan worden en dus voldoende schaduw heeft. Nu hebben we nog maar één boom in onze tuin staan, we zijn dus goed op weg om een heus ‘bos’ aan te leggen, een mini-bos “lacht het koppel uit Landen.

Door het succes van deze groepsaankoop wordt deze actie vanaf 1 september 2020 hernomen.