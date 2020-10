Woning uitgebrand in Lintse Kinderstraat Sander Bral

02 oktober 2020

21u11 4 Lint Een woning in de Kinderstraat in Lint werd vrijdagavond zwaar getroffen door een dakbrand. Het gezin kon veilig naar buiten geraken maar één bewoner moest wel met lichte rookintoxicatie voor controle naar het ziekenhuis. De familie kan terecht bij het OCMW voor een tijdelijke noodwoning.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Om een nog onverklaarbare reden brak er vrijdagavond rond zeven uur opeens brand uit in een woning in de Lintse Kinderstraat. De brandweer had heel wat werk en bleef nog heel de avond nablussen en controleren. “Het ging om een uitslaande brand”, zegt Bob Verschueren van de lokale politiezone HEKLA. “De bewoners raakten op tijd en veilig naar buiten. Eén van hen werd licht bevangen door de rook en werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De woning is onbewoonbaar door brand- en waterschade. Het gezin kan beroep doen op de gemeente voor tijdelijke opvang.”

De oorzaak van de brand is nog in onderzoek.