Wereldprimeur: AED Studios in Lint is eerste eventlocatie die UV-licht gebruikt in strijd tegen corona Sander Bral

26 juni 2020

13u36 4 Lint Dan toch UV-licht in de strijd tegen corona? Deze week werd Studio 6 van de bekende AED filmstudio’s in het Antwerpse Lint volledig uitgerust met een zogenoemd Mid-Air Desinfection System van Luxibel. De installatie zorgt voor de ontsmetting van de binnenlucht door middel van UVC-ventilatiecilinders. “We zijn daarmee de allereerste eventlocatie ter wereld die de aanwezige lucht permanent ontsmet in de strijd tegen corona.”

Eind april maakte het audiovisueel bedrijf AED uit Willebroek, dat onder dezelfde naam de bekendere filmstudio’s in Lint beheert, bekend ultraviolette straling (UVC) in te zetten in de strijd tegen corona en andere virussen en bacteriën. Onder de merknaam Luxibel lanceerde AED lichtarmaturen die gebruik maken van UV-componenten.

Zowel met direct licht om ruimtes te ontsmetten waar geen mensen aanwezig zijn - want rechtstreeks contact kan gevaarlijk zijn - als indirecte straling om binnenlocaties permanent te ontsmetten waar ook mensen aanwezig zijn. Wetenschappers zijn momenteel nog verdeeld of het kan helpen in de strijd tegen corona maar volgens AED zijn de lichtarmaturen een droom voor de Sportpaleizen en andere grote eventlocatie van deze wereld. AED bracht de installatie deze week - logischerwijs - naar haar eigen filmstudio Studio 6 in Lint.

Corona in de lucht

“De belangrijkste troef van dit systeem is dat we ervoor zorgen dat de lucht die door de aanwezige gasten wordt uitgeademd naar boven wordt weggezogen door het aerodynamisch gepatenteerd systeem”, zegt Glenn Roggeman, CEO van de AED Group. “Micro-organismen zoals bacteriën en virussen worden geneutraliseerd en kiemvrije lucht wordt opnieuw in de ruimte geblazen. Als ik de besmettingsgraad van het coronavirus bekijk, kan ik niet anders dan me aansluiten bij de virologen die bevestigen dat het virus zich ook door de lucht verspreidt. Als we opnieuw gaan samenkomen in afgesloten ruimtes met meerdere mensen samen, kan luchtontsmetting bijdragen tot een vermindering van besmetting. Ik voel me persoonlijk ook comfortabeler en veiliger om zaken te bezoeken die zo’n systeem hebben geïnstalleerd.”

Geen risico

“Wetenschappers van de Boston University zijn er van overtuigd dat UVC-straling zeer efficiënt is om het virus te neutraliseren en in China worden soortgelijke systemen al ingezet op het openbaar vervoer”, klinkt het verder. “Aangezien Luxibel het UVC-ontsmettingsproces laat plaatsvinden in een volledig afgesloten toestel, is er geen risico op schadelijke straling op mensen.”

Roggeman benadrukt dat de UVC-ontsmetting een belangrijk onderdeel kan zijn in de aanpak tegen Covid-19. “De maatregelen zoals sociale afstand en handhygiëne blijven uiteraard zeer belangrijk.” Naast het Mid-Air Disinfection System liet AED ook scanners ontwikkelen om lichaamstemperatuur van evenementbezoekers te meten bij aankomst. “We gaan naast de bestaande maatregelen dus technologie inzetten om onze bezoekers maximaal te beschermen.”