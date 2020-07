Vijf asielzoekers testen positief: opvangcentrum met 130 bewoners moet in lockdown Caroline Van de Pol

Bron: Belga 0 Lint In het Antwerpse Lint hebben een vijftal bewoners van een opvangcentrum voor asielzoekers positief getest op het coronavirus. Het Rode Kruis heeft het centrum in samenspraak met de burgemeester in lockdown geplaatst.

“Het gaat niet om een echte uitbraak want het aantal besmette personen is zeer beperkt. Om de veiligheid te garanderen hebben we samen met de gemeente besloten om een preventieve lockdown te houden”, vertelt Nena Testelmans van het Rode Kruis. De besmette bewoners worden in een aparte afdeling geplaatst, waar ze eten op hun kamer krijgen. Ook bewoners met symptomen en bewoners die risicocontact hebben gehad, verblijven in de quarantaineafdeling. Ze blijven er tot het resultaat van hun test bekend is.

Niet besmette bewoners kunnen wel vrij rondwandelen in de zone van het asielcentrum. Er is een tuin en kinderen kunnen er ook spelen Burgemeester Harry Debrabandere

Er wordt momenteel nagegaan met wie de besmette bewoners contact hadden, zowel binnen als buiten het centrum. “Maandag houden we een evaluatie en beslissen we in samenspraak met de dokters over een eventuele verlenging van de lockdown”, zegt burgemeester Harry Debrabandere. Volgens hem zijn er momenteel een vijftal bewoners die positief testten. Bij het personeel zijn vooralsnog geen symptomen vastgesteld. “Ze houden zich aan de hygiënemaatregelen en beschikken ook over voldoende beschermingsmateriaal om met de quarantaineafdeling om te gaan”, legt Testelmans uit.

Security

In het centrum verblijven zowat 130 mensen. De niet besmette bewoners mogen zich tijdens de lockdown niet buiten het centrum begeven. “Ze kunnen wel vrij rondwandelen in de zone van het asielcentrum. Er is een tuin en kinderen kunnen er ook spelen”, zegt Debrabandere. Het Rode Kruis plaatste security aan het centrum en ook de politie zal een oogje in het zeil houden. “De politie is stand-by voor moesten zich er problemen voordoen. We hopen dat er geen besmettingen bijkomen en we deze preventieve maatregelen zo snel mogelijk te kunnen stopzetten.”

Lint kwam de voorbije dagen in het nieuws als een van de gemeenten in de Antwerpse zuidrand met opvallend veel besmettingen in verhouding met het aantal inwoners. Voor het asielcentrum is het de eerste keer dat er bewoners positief testten. “Tijdens de vorige coronagolf geraakten er geen bewoners besmet. Het is dus de eerste keer dat we hiermee te maken krijgen”, zegt Debrabandere.