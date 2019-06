Veertienjarige Kilan uit Lint haalt zilver op Belgisch kampioenschap turnen Sander Bral

13 juni 2019

12u11 0 Lint Op het Belgisch kampioenschap toestelturnen voor jongens in het Luxemburgse Libramont behaalde de veertienjarige Kilan Van der Aa uit Lint deze maand de zilveren medaille. “Ik ben vooral blij dat ik elke dag kan trainen in een sport die het niet gemakkelijk heeft. Moest ik het gemakkelijk willen, had ik wel gevoetbald.”

Kilan Van der Aa (14) zit al met de turnkriebels sinds hij zes jaar oud was. Met zijn zilveren medaille op het BK sluit hij een mooi sportseizoen af. Hij werd provinciaal kampioen van Antwerpen, allround kampioen van Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg en Vlaams kampioen in de categorie 13-15 jaar A-niveau. Hij combineert momenteel studies met topsport op internaat in Brugge en behaalde intussen alle technische criteria op alle herentoestellen: rek, ringen, paard, brug, vloer en sprong. Daardoor stroomt hij vanaf september door naar de juniorenopleiding in de Gentse Topsporthal.

Kilan zelf blijft nuchter bij zijn podiumplaats op het BK. “Zilver is zalig maar een echte topsporter is nooit tevreden met de tweede plaats”, lacht hij. “Ik kwam maar een half puntje te kort met de Limburgse Wouter Marx. Ik gun het mijn vriend Wouter aangezien hij een mooi inhaalmanoeuvre heeft gemaakt na een lange blessure. Erg knap. Het is ook niet mijn eerste prijs. Het Vlaams kampioenschap 13-15 jaar A-niveau heeft meer met me gedaan dit jaar, die gouden titel had ik nog nooit behaald.”

Ik maakte als vijfjarige al salto’s op de tuintrampoline. Mijn ouders hebben toen wel schrik gehad. Kilan Van der Aa

Kilans ouders deden vroeger zelf aan gymnastiek op recreatief niveau, ze gaven Kilan zelf turnles in Olympos Lint. “Ik maakte als vijfjarige al salto’s op de tuintrampoline en klom als een aapje overal op. In plaats van te schommelen zat ik boven op het dak van het speeltuig. Mijn ouders hebben toen wel wat schrik gehad”, lacht Kilan.

Op negenjarige leeftijd kwam Kilan al in een topsportprogramma terecht. Hij volgt momenteel in Brugge een ASO-programma met 24 uren per week training. “Vanaf september verhuis ik naar de junioren in Gent, waar ik zal trainen met onze nationale turntrotsen Nina Derwael en Dennis Goossens. Ook daar zal ik op internaat zitten om mijn studie te combineren met mijn turncarrière.”

“Ik hoop nog veel mooie momenten mee te maken met mijn gymmakkers in de toekomst. Mijn droom is om ooit voor België op de Olympische Spelen te staan aan de zes herentoestellen waar ik in gespecialiseerd ben. Wat met mijn studies? Ik wil sowieso blijven turnen op hoog niveau. Er zijn trouwens heel wat gymnasten die hogeschool of unief combineren met een professionele turncarrière. Ze hoeven elkaar absoluut niet in de weg te staan.”

Belgische gymnasten zullen het in de toekomst wellicht nóg moeilijker krijgen. Kilan Van der Aa

“Het is wetenschappelijk bewezen dat turnen één van de moeilijkste sporten ter wereld is. Toch krijgt het in België amper aandacht, zeker herenturnen”, verandert Kilan van toon. “Gelukkig hebben we gymnasten zoals Nina Derwael en Dennis Goossens die de Belgische gymnastiek terug op de wereldkaart hebben gezet, ik kijk erg op naar hen. De turnbewegingen worden ook almaar moeilijker met viervoudige schroeven of driedubbele salto’s. Opboksen tegen Aziaten, Oost-Europeanen, Amerikanen en Britten is ook haast onmogelijk omdat ze zo goed zijn. Het wordt dus steeds moeilijker voor toekomstige Belgische gymnasten om mee te kunnen draaien op hoog niveau.”

“De interesse in turnen is de laatste jaren stilletjes gegroeid maar ik besef maar al te goed dat gymnastiek nooit zo populair zal worden dan voetbal, wielrennen of tennis. Daardoor zal er ook nooit groot geld te verdienen zijn met turnen. Ik ben al blij dat ik elke dag kán turnen, je kan niet alles willen in het leven. Moest gymnastiek gemakkelijk zijn, dan had het wel ‘voetbal’ geheten.”