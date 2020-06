Tuinfeest met tachtig gasten stilgelegd: zeven amokmakers opgepakt Sander Bral

24 juni 2020

09u53 122 Lint Tumult op de Liersesteenweg in Lint dinsdagavond. Een tuinfeest met rond de tachtig gasten liep volledig uit de hand. Wanneer de politie arriveerde om de barbecue stil te leggen, gingen de feestvierders met élkaar op de vuist. Zeven heethoofden werden bestuurlijk gearresteerd. Drie agenten verwondden zich licht.

De lokale politiezone HEKLA kreeg dinsdagavond verschillende berichten binnen over wat vermoedelijk een lockdownfeestje was in een woning de Liersesteenweg in Lier. Getuigen meldden dat er tientallen personen de woning binnengingen en dat er veel ambiance in de tuin was.

Sociale media

“Bij aankomst telden we ongeveer tachtig koppen”, zegt Dirk Fonteyne van HEKLA. “Het ging vooral om Brusselaars die naar Lint waren afgezakt om iets te vieren. Volgens de organisator van de barbecue waren er maar tien tot vijftien personen uitgenodigd maar is het feest een eigen leven gaan leiden op sociale media en stond er ineens tachtig man in de tuin.”

Gevecht

Toen de ploegen van HEKLA arriveerden, was er al een stevige discussie aan de gang op het feest. De politie dreef de troep mensen naar buiten en de ruzie werd voortgezet op straat. “Ze gingen ook met elkaar op de vuist, in verschillende groepjes”, gaat Fonteyne verder. “We hebben bijstand moeten vragen aan de zones Minos, Rupel en Lier om de situatie onder controle te krijgen. Uiteindelijk hebben we zeven amokmakers bestuurlijk moeten aanhouden. Ze zijn intussen weer vrijgelaten. Drie inspecteurs kwetsten zich licht tijdens de opstootjes, maar niemand keerde zich tegen de politie”, benadrukt Fonteyne.

Ordeverstoring

Het is bij de politie niet duidelijk waarover de discussie ging. De gasten van het feest waren allemaal opgekleed en het lijkt erop dat ze niet bewust naar Lint zijn afgezakt om amok te maken. De heethoofden krijgen een pv voor ordeverstoring aan hun broek. Alle andere genodigden zullen ook een gas-boete krijgen voor het schenden van de coronamaatregelen.