Toekomst Suikeren Zondag onzeker door stopzetten vzw Sander Bral

18 september 2019

15u46 0 Lint De drie drijvende krachten achter Suikeren Zondag stappen dit jaar nog uit het bestuur van het grootste volksfeest van Lint en de vzw wordt ontbonden. De organisatie is naar eigen zeggen niet meer te combineren met hun persoonlijk en professioneel leven. Het gemeentebestuur hoopt dat Suikeren Zondag kan blijven voortbestaan met nieuw bloed.

Met enkele duizenden bezoekers was het afgelopen weekend alweer koppenlopen op de 43ste editie van Suikeren Zondag. Het was meteen ook de laatste editie als bestuursleden voor voorzitster Christel Van den Brande, haar echtgenoot Krist Verplaetse en penningmeester Stanny Tuyteleers. Het koppel Christel en Kris zet zijn schouders al dertien jaar onder Suikeren Zondag, wat naar eigen zeggen te hard begint door te wegen op hun persoonlijk leven. Voor gewezen burgemeester Stanny Tuyteleers is zijn bestuursfunctie bij Suikeren Zondag nog moeilijk te combineren met zijn werk, aangezien hij sinds januari terug in het schepencollege actief is.

De huidige vzw achter Suikeren Zondag wordt dit jaar nog ontbonden. Het is niet de eerste keer in het 43-jarig bestaan dat er een nieuw bestuur gezocht werd. Het gemeentebestuur heeft er alle hoop in dat Suikeren Zondag volgend jaar gewoon kan doorgaan. De andere leden van het huidige comité en enkele leden van vroeger hebben om een onderhoud gevraagd bij de burgemeester. Dus achter de schermen is er duidelijk nog niet veel stil gevallen.