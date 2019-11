Theater, workshops en muziek op familiemaat op Kunstendag voor Kinderen Sander Bral

08 november 2019

13u03 0 Lint Net zoals op andere plaatsen in Vlaanderen is het ook in Lint zondag 17 november weer Kunstendag voor Kinderen. In ontmoetingscentrum De Witte Merel kunnen kinderen en hun ouders proeven van theater, workshops, muziek en andere kunstvormen.

“Binnenkort staat de Kunstendag voor Kinderen weer voor je klaar. Dé jaarlijkse kinderhoogdag is al aan zijn zevende editie toe”, klinkt het bij de organisatie. “Op, rond, over en in De Witte Merel kan je proeven van verschillende kunstvormen op kinder- en familiemaat. Grootouders, ouders, broers, neven, zussen, tantes, nonkels… Iedereen is welkom! Zijn jullie er klaar voor?”

Vanaf 13.00 tot 18.00 uur zijn er doorlopend korte voorstellingen van Ivoren Toren en Sounding Bodies en kortfilms van Cinema Olympia en de Lintse Videoclub. Verder zijn er mobiele arcadegames van Devillé Arcade, Osci Bouncer, Shake Yo Hands en optredens van de leerlingen Academie voor muziek en woord afdeling Lint.

Om 13.30, 15.30 en 17.30 uur zijn er ook voorstellingen voor vijf euro van Zonzo Compagnie in de congreszaal. Alle andere activiteiten zijn gratis.