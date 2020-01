The Voice-ster Rune test festivalshows in De Witte Merel Sander Bral

07 januari 2020

15u21 0 Lint In de nieuwe concertenreeks ‘Blackbird Sessions’ van ontmoetingscentrum De Witte Merel speelt deze maand Rune ten dans. De jonge singer-songwriter maakte vorig jaar furore in The Voice Vlaanderen en bracht intussen haar eerste album uit. Samen met Gino Geudens van Vive La Fête heeft ze nu een volwaardige band achter zich aan en klaar om de zomerfestivals aan te doen. Maar eerst nog even in Lint passeren.

Met het concept ‘Blackbird Sessions’ wil De Witte Merel talent uit de eigen streek in de kijkers zetten op donderdagavonden. De artiesten krijgen de kans om hun eigen ding te doen maar afsluiten doen ze steevast met een eigen interpretatie het bekende ‘Blackbird’ van The Beatles.

Op donderdag 23 januari is het de beurt aan Rune en haar liveband. Sinds haar zestiende treedt ze op als singer-songwriter en solo-artieste. In twee jaar tijd heeft ze onder andere Suikerrock, Pukemarock, Maanrock en Q-music Beach House op haar palmares. Ze straalde in 2019 in The Voice Vlaanderen en bracht dat jaar haar eerste album uit met steun van Bart Peeters en Koen Wauters.

Liveband

Intussen stelde ze met drummer Gino Geudens van Vive La Fête een volwaardige liveband samen met Maarten Tossens (keys), Jules Vermeiren (gitaar) en Nico Stouten (basgitaar). “Rune is klaar om de festivalzomer tegemoet te gaan”, klinkt het bij De Witte Merel. “Hoe dat er aan toe zal gaan, weten we al na haar try-out op Blackbird Sessions.”

De deuren openen om 19.30 en het concert start om 20 uur. Kaartjes kosten 2 euro aan de kassa.