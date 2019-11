Prostituee onder druk na arrestatie van zonen van 16 en 17 jaar in verdwijningszaak loodgieter Johan Van der Heyden Patrick Lefelon

18 november 2019

19u06 0 Lint Twee zonen van prostituee Wanda V.R. zijn gearresteerd in het onderzoek naar de verdwijning van de loodgieter Johan van der Heyden (56) uit Lint. Ook de huidige vriend van Wanda V.R., de zware jongen Nicky S. (30), is opgepakt. Zal Wanda V.R. uit Zoersel eindelijk durven vertellen hoe Johan Van der Heyden aan zijn einde is gekomen?

De twee minderjarige verdachten die zondag werden opgepakt, zijn zonen van Wanda V.R., de prostituee bij wie loodgieter Johan Van der Heyden vaste klant was. De jongens zijn 16 en 17 jaar en verbleven meestal in Nederland bij hun stiefvader. Wanda V.R. zelf zit sinds augustus in de cel. Zij woonde in een villa aan de Wandelweg in Zoersel. Daar was Johan Van der Heyden op 2 juni voor het laatst gezien.

Volgens haar advocaat ontkent Wanda V.R. elke betrokkenheid bij zijn verdwijning. Ze heeft verklaard dat Van der Heyden na zijn bezoek aan haar ‘gewoon is vertrokken’.

Twee zonen

Vorige vrijdag werden twee jongens opgepakt. Volgens onze informatie gaat het om de twee zonen van Wanda V.R. uit een vroegere relatie. De jongens zijn 16 en 17 jaar. Zij waren geadopteerd door hun stiefvader. Die man zou tegenwoordig ook in een woonwagenkamp in Nederland verblijven. Of zijn zonen daar zijn opgepakt, wil de Nederlandse politie niet toelichten.

Zaterdag werd de 30-jarige Nicky S. gearresteerd. De opsporingsdiensten in Nederland en België hadden al maanden belangstelling voor S., een oud-lid van de verboden motorclub Satudarah. De man zou voortvluchtig zijn, maar mogelijk liet de politie hem bewust lopen om meer bewijs te kunnen verzamelen. Met de nieuwe aanhoudingen lijkt de recherche het net rond de verdachten strakker aan te trekken. Al heeft ze het belangrijkste bewijs nog niet gevonden, namelijk het lichaam van de verdwenen Belg.

Vermoord

De recherche is ervan overtuigd dat Van der Heyden is vermoord. Ze houdt er rekening mee dat zijn lichaam in stukken is gesneden. Dat gruwelijke karwei zou mogelijk zijn uitgevoerd in een loods op het woonwagenkamp waar de moeder uit Steenbergen woont. Deze 39-jarige moeder en haar 18-jarige dochter zitten sinds eind september in de cel. In bossen in de buurt is met honden vergeefs gezocht naar het stoffelijk overschot Van der Heyden.

Gefotografeerd

De politie hield aanvankelijk rekening met roof als motief, maar ze sluit andere scenario’s niet uit. Mogelijk is Van der Heyden in België vermoord en in zijn eigen witte Peugeot Boxer naar Nederland vervoerd. Dat busje is op de terugweg gefotografeerd bij de grensovergang van de E19 in Meer. Vermoedelijk zat er toen een vrouw achter het stuur.

Het voertuig speelt een cruciale rol in het onderzoek. Het zou door hoofdverdachte S. zijn verkocht aan twee personen met wie de politie inmiddels heeft gesproken. Toen de bestelbus in Den Bosch werd aangetroffen, vond de recherche er bloedsporen in van Van der Heyden.

Beloning 15.000 euro

Twee weken geleden verrichtte de politie opnieuw buurtonderzoek in het Nederlandse Steenbergen, onder meer aan de Schansdijk. Daar zouden getuigen het busje van de Belg enige tijd geparkeerd hebben zien staan. Eén getuige vertelde dat hij een monteur zag sleutelen aan het bagagerek van de Peugeot.

Inhoudelijk gaan politie en advocaten niet op de zaak in omdat alle zes verdachten vastzitten. Justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.