Partago breidt uit naar Lint met een elektrische deelauto op het Oud-strijdersplein CVDP

06 december 2019

13u02 1 Lint De eerste Partago deelauto stond gisteren vroeger dan verwacht op het Oud-strijdersplein in Lint. Met de elektrische wagens van Partago kunnen inwoners van de Zuidrand rondrijden op een milieuvriendelijke manier.

De coöperatie Partago werd vier jaar geleden opgericht in Gent. Elke gebruiker van de elektrische auto’s koopt een of meerdere deelbewijzen en investeert zo een stukje mee in het deelsysteem. Ondertussen rijden er al 33 wagens rond in Gent en breidde Partago uit in de provincie Antwerpen met 3 wagens in Brasschaat en 3in Morstel. Sinds gisteren is er ook in Lint een Partago auto beschikbaar.

“We zijn blij met de komst van de Partago auto als vervroegd sinterklaascadeautje. Het is de eerste deelwagen van de gemeente en ook nog eens elektrisch”, vertelt schepen van milieuzaken Caroline Vanderheyden. “Uit een infovergadering over autodelen bleek dat er belangstelling was, maar we hopen dat de inwoners zich ook effectief gaan inschrijven.”

Meer informatie over de coöperatie Partago vind je op de website.