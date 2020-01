Overuren schakelt versnelling hoger met Pat Krimson en DJ Wout Sander Bral

02 januari 2020

11u50 0 Lint De achtste editie van Overuren focust de organisatie voor de tweede keer op de clubmuziek uit de jaren negentig. Met ‘Back To De Jaren 90 (’t vervolg)’ en ronkende namen als Pat Krimson en DJ Wout hoopt het afterworkconcept Studio 16 van de Lintse AED Studios uit te verkopen in februari.

De achtste keer al zal het zijn op woensdag 19 februari dat AED een afterworkfeest geeft in hun Studio 16, goed voor zevenhonderd bezoekers. Net zoals de voorjaarseditie van 2019 focust Overuren ook dit jaar op elektronische dansmuziek uit de jaren negentig. DJ Wout komt zijn kunstjes nog eens over doen en de affiche wordt nog eens versterkt door Pat Krimson, oudgediende bij onder andere dance-formaties Leopold 3 en later 2 Fabiola. Ook deejays Hans en Lucky spelen ten dans.

De ticketverkoop is inmiddels gestart. Kaartjes kosten 12 euro in voorverkoop. De avond start om 19.00 uur en Studio 16 sluit om 01.00 uur de deuren.