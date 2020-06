Ook bij regenweer kunnen we straks gezellig terrasje doen: AED Group heeft 80 kilometer aan materialen in stock om caféterrassen te overdekken Sander Bral

10 juni 2020

15u03 0 LINT/WILLEBROEK Net wanneer de cafés en terrassen weer open mogen, begint het te regenen. AED Group uit Willebroek en Lint heeft daar iets op gevonden. De meer dan tachtig kilometer aan truss-materialen die stof liggen te vergaren in hun depot, worden nu ingezet voor stijlvolle overdekte horecaterrassen.

AED Group beschikt als Europees distributeur van NEXT Truss over meer dan tachtigduizend meter aan aluminium designstructuren voor beurzen, audiovisuele producties, festivals en andere evenementen. Aangezien daar door corona momenteel geen vraag naar is, wil CEO Glenn Roggemen deze materialen inzetten ter ondersteuning van de horeca.

Ruimte

“Social distancing zal ook de komende maanden een cruciaal gegeven worden in de strijd tegen het virus”, zegt Roggeman. “Voor de heropstartende horecazaken is het nu belangrijk dat ze meer exploitatieruimte krijgen, zodat hun zaken rendabel blijven. Extra terrasruimte is allicht een efficiënte oplossing maar gezien het Belgische klimaat lijkt het me ook verstandig die ruimtes te kunnen overdekken om ook bij slecht weer operationeel te kunnen blijven.”

Scholen en clubs

“De designstructuren zijn stevig, veilig en kunnen erg snel en efficiënt geplaatst worden. Ook naast horeca zie ik mogelijkheden voor bijvoorbeeld scholen, bedrijven of clubs die in de komende maanden overdekte buitenruimtes willen creëren.”

AED beschikt over voldoende materiaal voor meer dan tweeduizend truss-terrassen van veertig vierkante meter. De huurprijs inclusief de montage en demontage start vanaf 0,50 euro per dag per vierkante meter, exclusief de eenmalige aankoop van de herbruikbare regencovers. Samen met de constructie kan ook sfeervolle verlichting en audio geleverd worden.