Nieuwe arrestatie in onderzoek naar moord op loodgieter Johan van der Heyden Karen Luiken/Patrick Lefelon

09 juni 2020

16u04 0 Lint Een jaar na de verdwijning en gewelddadige dood van loodgieter Johan van der Heyden uit Lint, heeft de politie dinsdagochtend opnieuw een arrestatie verricht in het onderzoek naar het slachtoffer. Een 42-jarige vrouw uit Bergen op Zoom wordt verdacht van diefstal met geweld, afpersing, opzettelijke vrijheidsberoving en gijzeling. Ze is aangehouden.

Johan Van der Heyden uit Lint verdween een jaar geleden, op zondag op 2 juni, na een bezoek aan de Nederlandse ex-prostituee Wanda van R. in Zoersel. Daar zou het slachtoffer gedrogeerd zijn met slaappillen, vervolgens mishandeld zijn en in zijn eigen bestelwagen ontvoerd zijn naar Steenbergen.

In stukken gezaagd

De politie gaat er vanuit dat de man door geweld om het leven is gebracht. Sterker: er wordt gedacht dat zijn lichaam in stukken is gezaagd en vervolgens is verbrand in een ton. Op 23 januari van dit jaar werd er in het Schelde-Rijnkanaal een speciekuip met daarin stoffelijke resten van de Belg aangetroffen. Anderhalve maand later, op 11 maart, vonden duikers een kettingzaag in het Bergsche Water.

Een rechercheteam in Nederland heeft in samenwerking met de Belgische politie een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Dat leidde uiteindelijk tot zeven arrestaties. Drie verdachten, waarvan twee vrouwen (40) en een man (31), zitten nog in voorarrest. Verdachte Nicky S. (31), de toenmalige vriend van Wanda R., wordt door de vrouwen als de spilfiguur aangeduid. De man ontkent dat hij iets met de dood van Johan Van der Heyden te maken heeft.