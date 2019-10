Mobiele stalen constructie van zeventig ton geeft volgeboekte AED meer studioruimte Sander Bral

02 oktober 2019

12u02 0 Lint Familie, De Buurtpolitie, Belgium’s Got Talent en Holiday On Ice. De filmstudio’s van AED in Lint zitten afgeladen vol dit najaar waardoor AED op zoek moest naar meer ruimte. “Door in de watertank van de grote Studio 12 een modulaire stalen constructie te plaatsen, creëerden we 875 vierkante meter bijkomende studiovloer zodat alle tv-producties, shows en evenementen kunnen doorgaan.”

Er worden dit najaar zes televisieprogramma’s opgenomen in AED Studios. Verder komt de crew van Holiday On Ice twee Europese shows repeteren en staan er verschillende grote evenementen op het programma. De zestien filmstudio’s zitten daarmee afgeladen vol.

“Nooit eerder was het zo druk in ons studiocomplex”, zegt woordvoerder Filip Van Vlem van AED. “De watertank in Studio 12 wordt gebruikt voor onderwateropnames en als decor bij exclusieve evenementen, maar dankzij de nieuwe ingreep beschikt AED nu over één van de grootste studio’s in Europa. Door da watertank van 25 om 35 meter te overdekken, heeft Studio 12 nu een oppervlakte van 3.200 vierkante meter en twintig meter vrije hoogte. De constructie van zeventig ton kan op slechts enkele uren tijd geplaatst en verwijderd worden.”

Kursk

“Onze watertank met drie miljoen liter kristalhelder water, is een sterke troef voor de internationale entertainment sector”, ligt Glenn Roggeman, ceo van AED toe. “We konden onder andere de filmproductie ‘Kursk’ naar België lokken. Maar als de studio niet gebruikt wordt voor opnames, kunnen er ook exclusieve evenementen georganiseerd worden. Vanaf nu geven we onze klanten de mogelijkheid om zelf de indeling van de studio te kiezen. Zo kunnen we de immense studiovloer volledig gebruiken. Er kan ook geopteerd worden om de watertank te gebruiken als decor in de zaal. Er kunnen nu zelfs eilanden gecreëerd worden voor bijvoorbeeld modeshows, eventueel gecombineerd met fonteinen of een vuurspektakel. Uniek voor Europa.”