Michael Somers klokt record van 28.48.11 op 10.000m maar is niet tevreden Bart Spruijt

23 september 2020

11u01 0 Lint Hoewel Michael Somers op het open NK 10.000m in Leiden zaterdag zijn recordtijd verbeterde tot 28.48.11 bleef hij gefrustreerd achter. Al na drie en halve kilometer kwam de Lintenaar alleen te zitten en dat kostte hem de toptijd van 28.35 waarop hij had gehoopt.

Somers baalde als een stekker na z’n 25 baanrondjes in Leiden. “Het werd een klein recordje met enkele tienden. Maar ik had sowieso op meer gehoopt. Ik ben enorm gefrustreerd over hoe de wedstrijd verlopen is”, zei hij. Het begon nochtans veelbelovend. “Na 3km passeerde ik in 8.27. Ik liep toen nog perfect op schema voor 28.30. Lahsene Bouchikhi haasde voor het snelste groepje. Dat groepje ging voor een tijd laag in de 28 minuten. Net te snel voor mij, vond ik op dat moment, en daarom bleef ik hangen bij een paar sterke Nederlanders. Helaas hadden die mannen hun dagje niet. Ze vielen één voor één plat. Na 3,5km zat ik volledig alleen. Dan heb ik nog 17 rondjes in m’n eentje afgehaspeld. Een time trial dus. Dan kom je jezelf tegen. Op de den duur draaide ik toertjes van 70 seconden. Veel te traag. Alleen lopen kost energie. Ik verspeelde ruim een seconde per ronde en dan komt de mentale frustratie er nog bij. In een goed groepje had er meer ingezeten. Ik had wel de benen voor de toptijd, maar niet de koers. Een gemiste kans.”

“Ondanks rugproblemen tevreden over seizoen.”

Toch ziet hij ook positieve zaken. “Als ik mijn seizoen overschouw kan ik ondanks de rugproblemen tevreden zijn over mijn niveau. Dat ik dit in m’n eentje kan, is mooi. Daarover ben ik content.” De 25-jarige atleet liep nu drie 10.000m-races in z’n carrière: 28.50.07 bij z’n debuut in 2018, 28.48.29 op de Europacup in Londen vorig jaar en nu dus 28.48.11. “Constant ben ik inderdaad wel. Maar iedereen heeft ook wel eens één uitschieter. Die is er bij mij voorlopig nog niet uitgekomen. Het zal voor volgend jaar zijn”, besluit Somers die op de Nacht van de Atletiek nog 13.43.64 neerzette op de 5000m.