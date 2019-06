Lintse schoolkinderen halen 6.000 euro op voor weeshuis in Oeganda Sander Bral

11 juni 2019

16u07 0 Lint De kinderen van de drie Lintse basisscholen hebben zesduizend euro bij elkaar gekregen voor Kerry West Orphanage in Oeganda. Het bedrag werd verzameld bij de jaarlijkse sponsorloop en wordt integraal overgedragen naar het goede doel dat zich in Oeganda inzet voor weeskinderen.

Met drie miljoen weeskinderen heeft het Afrikaanse land Oeganda één van de hoogste aantallen weeskinderen over heel de wereld. “Onder de wezen zijn ook veel baby’s en jonge kinderen die zijn achtergelaten in ziekenhuizen of te vondeling zijn gelegd”, klinkt het bij Kerry West Orphanage. “Momenteel verblijven er tweehonderd kinderen in het weeshuis. Het project kan de steun van de Lintse kinderen goed gebruiken. Het weeshuis zoekt momenteel geld voor een nieuwe keuken waar de kinderen kunnen koken. Ook banken voor de klaslokalen moeten nog aangekocht worden. De kleinste kinderen zitten momenteel op de grond om te schrijven en te lezen.”

De Lintse basisscholen De Wilg, Mater Christi en GBS haalden met behulp van het gemeentebestuur zesduizend euro op voor het weeshuis. Vrijdag werd de cheque door de kinderen overhandigd aan de organisatie van Kerry West Orphanage.