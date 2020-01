Lintenaar klinkt op 150 jaar Lint: “Nieuw ‘volkslied’ gaat in primeur” Sander Bral

09 januari 2020

15u13 0 Lint Voor de Lintenaar betekent het jaar 2020 nét iets meer dan de rest van Vlaanderen. Het is namelijk honderdvijftig jaar geleden dat het gehucht Lint zich afscheurde van de gemeente Kontich. Vrijdagavond wordt het startschot van dit feestjaar gegeven met een verjaardagsdrink in het Gemeentepark.

In 1870 werd Lint onafhankelijk van buurgemeente Kontich. “Het is intussen al honderdvijftig jaar dat onze gemeente zelfstandig functioneert”, klinkt het bij de gemeente. “Dat moet uiteraard gevierd worden. Vrijdagavond geven we om 19.00 uur een verjaardagsdrink in het Gemeentepark waarop alle Lintenaren welkom zijn. De gemeenteraadsleden zullen de drankjes en de hapjes serveren.”

In Lint-lied

De avond zal in goede banen geleid worden door Lints zanger Johan Van Mechelen. Annick Van Mechelen zal dan weer het nieuwe Lintse ‘volkslied’ in primeur brengen. “Na onze oproep om voor honderdvijftig jaar Lint een gepast lied te maken, kregen we twee inzendingen binnen”, gaat het lokaal bestuur verder. “Tijdens een vergadering met de Lintse verenigingen over het feestjaar wees een stemming uit dat de voorkeur naar de inzending van Annick Van Mechelen ging. Het lied werd vervolgens ingeblikt in de Lintse studio Sky en Annick zal het ‘In Lint-lied’ samen met een liveband brengen. Het lied wordt het hele feestjaar lang, en wellicht nog veel langer, bij verschillende activiteiten en evenementen als herkenningsdeun gespeeld en meegezongen.”

De hele avond wordt vastgelegd door de Lintse videoclub en wordt live getoond op groot scherm aan het gemeentehuis. Verenigingen die een activiteit organiseren dit jaar ter ere van honderdvijftig jaar Lint, kunnen een aanvraag doen voor een projectsubsidie. Er werden al verschillende initiatieven voorgesteld intussen.

Om 21.00 uur loopt de avond ten einde. “Maar de Lintse cafés blijven uiteraard open”, knipoogt het bestuur.