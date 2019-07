Lint volledig gecoverd door buurtinformatienetwerken Sander Bral

15 juli 2019

17u26 0 Lint Het volledige grondgebied van de gemeente Lint is gecoverd door buurtinformatienetwerken (BINs). Vorig jaar werd het eerste BIN in Lint nog maar opgestart en ondertussen waken in totaal vier BINs over heel het dorp. De gemeente is daarmee extra gewapend tegen inbraakplagen die zich klassiek voordoen tijdens de eindejaarsperiode.

Het buurtinformatienetwerk (BIN) Molenveld was vorig jaar het allereerste BIN in Lint. Het BIN breidde zich in tussentijd enorm uit en met BIN Zuid, Oost en Schrijverswijk waken nu in totaal vier BINs over het gehele Lintse grondgebied. Burgemeester Harry Debrabandere (N-VA) en kersvers HEKLA-korpschef Ivo Vereycken ondertekenden vorige week die drie nieuwe BIN-charters.

“De inbraakplaag van de voorbije winter was de aanleiding voor enkele Lintenaren om initiatieven te nemen voor de oprichting van bijkomende BINs”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Een buurtinformatienetwerk moet de veiligheid en leefkwaliteit van een buurt verhogen.”

“Na een lange periode van huisbezoeken om Lintenaren te overtuigen actief lid te worden van een BIN, komen de coördinatoren nu een stap dichter bij het officieel maken hiervan.”

Buurtinformatienetwerken verbinden de plaatselijke bewoners met de lokale politie. Het is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en politie binnen een duidelijk omschreven omgeving met de bedoeling om tips en informatie uit te wisselen. Zo kan een BIN ingeschakeld worden bij melding van verdachte personen of zaken.