Lint ondertekent het Vlaams Bomencharter: “We vragen inwoners hoeveel bomen ze planten” CVDP

17 februari 2020

21u49 0 Lint Op 12 maart zal de gemeente Lint het Vlaams Bomencharter tekenen. Met het project wil de gemeente gedurende de volgende vier jaar extra bomen aanplanten en haar inwoners hierover sensibiliseren.

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bomen te planten op hun grondgebied tijdens de periode 2019-2024. “Tot hiertoe staat die teller op 250.000 bomen in heel Vlaanderen. Alle bomen tellen mee, dus ook die in tuinen van burgers”, vertelt schepen van milieu en natuur Caroline Van der Heyden.

De gemeente roept daarom haar inwoners op om aan te geven als ze het voorbije jaar een boom geplant hebben of als ze dat van plan zijn. “Ze mogen dat doorsturen naar het e-mailadres ‘bomencharter@lint.be’. Daarmee weten wij welk streefdoel we op 6 maart zullen doorgeven voor het charter”, legt schepen Caroline Van der Heyden uit.

Het doel van het project is om extra bomen aan te planten, maar ook om burgers te sensibiliseren. “Een kleine bijdrage zoals één boom in jouw tuin planten, kan al heel wat betekenen.” Om over vier jaar aan het streefdoel te geraken zal de gemeente zorgen voor een compensatie wanneer er een boom moet worden gekapt. “Als er een boom wordt uitgedaan omdat hij bijvoorbeeld op een verkeerde plaats staat, zullen we er elders een nieuwe planten.”