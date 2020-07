Lint maakt 5 miljoen euro vrij om alle gemeentelijke diensten samen te brengen, Groen-sp.a ligt dwars: “Totaal onverantwoord project” Sander Bral

18 juli 2020

12u59 0 Lint Het bestuur van N-VA en CD&V gaat vijf miljoen euro investeren om ontmoetingscenter De Witte Merel om te bouwen tot het Huis van de Lintenaar, waar alle gemeentelijke diensten gecentraliseerd zullen worden. Het oppositiekartel Groen-sp.a verzet zich fel. “Een duur en prestigieus bouwproject waarvan de functie en het nut voor de toekomst heel onzeker is.”

Naast de huidige culturele, sociale en sportfuncties en het verenigingsleven in ontmoetingscentrum De Witte Merel wil het Lintse gemeentebestuur in de toekomst álle gemeentelijke functies naar de Liersesteenweg brengen onder de naam ‘Het Huis van de Lintenaar’. De gevestigde diensten en verenigingen zullen tijdens de werken tijdelijk in andere locaties gezet worden zoals de momenteel leegstaande OCMW-ruimten. Nadien keren ze terug naar De Witte Merel. De schouwburg voor voorstellingen en de sportinfrastructuur blijven toegankelijk tijdens de werken. Het bestuur maakt vijf miljoen euro vrij voor dat project.

Screening

“Totaal onverantwoord”, hekelen Hans Verreyt (Groen) en Geert Verhulst (sp.a) van de oppositie. “Uiteraard zijn we eens dat de gemeentewerkers recht hebben op een fatsoenlijke werkplek en inwoners recht op een efficiënte dienstverlening, maar na een screening van de gemeente-infrastructuur, waar we de vorige legislatuur aan hebben meegewerkt, bleek al snel dat er andere prioriteiten zijn. Het Lindenhof, de buitenschoolse opvang De Marbollen, het gemeentehuis en de gemeenteschool. Het zijn maar enkele voorbeelden van gebouwen die in erbarmelijke staat zijn. Zou die vijf miljoen euro niet beter daarin geïnvesteerd worden?”

(lees verder onder de foto)

Slordigheid

“Het is geen of-of-verhaal”, pareert burgemeester Harry Debrabandere (N-VA). “Het Huis van de Lintenaar is een noodzakelijke investering maar er zijn inderdaad nog gemeentelijke gebouwen die smeken om verbouwing. We maken momenteel de oefening welk infrastructuur we willen behouden voor renovatie en welke we te koop zullen aanbieden, daar zijn we met de vorige legislatuur inderdaad al mee begonnen en dat dossier is niet stilgevallen. Eigenlijk had dat jaren eerder al opgestart moeten worden, een slordigheid die we nu gaan rechtzetten.”

Fusie?

“Daarnaast stuurt de Vlaamse regering meer dan ooit aan op fusies van gemeenten”, neemt Groen-sp.a terug over. “Waarom zou Lint moeten investeren in een prestigieus bouwproject waarvan de functie na een mogelijke fusie overbodig kan worden?”

“Van een fusie is er voorlopig nog geen sprake”, antwoordt Debrabandere simpelweg. “We investeren in Lint, en enkel in Lint.”

Een timing van de werken is er nog niet. Het bestuur moet nog op zoek naar een aannemer. De burgemeester hoopt dat de huidige verenigingen tegen volgende zomer in hun nieuwe tijdelijke locaties zitten zodat de voorbereidende afbraakwerken gestart kunnen worden.