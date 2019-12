Leerlingen uit Lint planten wilgenhutten voor meer speelnatuur CVDP

18 december 2019

16u19 9 Lint Vandaag plantten de leerlingen van de gemeentelijke basisschool in Lint wilgenhutten aan op de speelheuvel aan Luitersheide.

De leerlingen kregen nadien een buitenles over het naburige klimaatbos en over leven in het water, aan de hand van de poel die achteraan het terrein gegraven werd. Het aanleggen van de wilgenhutten en tunnel kadert in het speelweefselproject van de provincie Antwerpen, met cofinanciering van de Streekvereniging Zuidrand. In totaal werden zeven natuurlijke speelplekken aangelegd in de Antwerpse Zuidrand het voorbije jaar. Een overzicht van alle speelnatuur in de Zuidrand vind je op de website.