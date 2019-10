Kleurrijke ezels belegeren AED Studios voor het goede doel Sander Bral

11 oktober 2019

16u08 2 Lint Veertig kleurrijke ezelbeelden doken de afgelopen maanden op onvoorspelbare locaties op in steden over heel Vlaanderen. Binnenkort worden ze geveild voor het goede doel in AED Studios in Lint. Donderdagavond kwamen alle ezeltjes van Donkey Parade aan in Lint en zagen ze elkaar voor het eerst.

Donkey Parade is een initiatief van Antwerps kunstenaar Ludo Modelo, die vorig jaar ook de bezieler was van de succesvolle Hippo Parade die 35.000 euro opleverde voor het goede doel. Dit jaar beschilderden achttien kunstenaars veertig ezels die over heel Vlaanderen en Brussel te zien waren zoals aan het MAS in Antwerpen, het casino van Knokke en de luchthavens van Zaventem en Deurne.

Bekende Ezel

Donderdag trokken de ezels massaal richting de filmstudio’s in Lint, waar ze volgende donderdag geveild worden voor het goede doel. “Speciaal voor AED Studios ontwierp Modelo nog een extra ezel”, zegt Filip Van Vlem van AED. “Die wordt volgende week gesigneerd door zoveel mogelijk televisiesterren. We doen een oproep aan alle producties die momenteel bij ons lopen. Dat zijn er wel wat. We zullen de artiesten van Dancing With The Stars, de acteurs van Familie, vtm-kok Loïc en komiek Philippe Geubels vragen om het AED-ezeltje te signeren zodat we onze B.E. - Bekende Ezel - mee kunnen veilen voor het goede doel.”

De opbrengst van de ezels gaat naar het sociale voetbalproject Antwerp City Pirates en De Kampenhoeve STER. Dat zorgcentrum richt zich tot kinderen en volwassenen met een mentale of fysieke beperking of met moeilijkheden, die doelgericht behandeld worden met behulp van ezels in een rustgevende omgeving en door ervaren therapeuten.

Vooroordelen

“Ezels worden vaak ten onrechte gezien als domme dieren. Ze vormen dan ook hét symbool voor alle kinderen en jongeren die talenten hebben, maar dagelijks tegen vooroordelen dienen op te boksen omwille van een fysieke of mentale beperking, of door hun sociale achtergrond. Donkey Parade wil met de kunstwerken de aandacht vragen voor de problematiek en tegelijk geld inzamelen voor verenigingen die zich inzetten voor deze kwetsbare doelgroep.”

Wie mee wil bieden op de ezels moet donderdag vanaf 20.30 uur in AED Studios zijn. Voordien is er diner vanaf 18.00 uur met inschrijving. Wie de ezeltjes gewoon eens wil bewonderen is zondag ook al welkom, van 11.00 tot 15.00 uur.