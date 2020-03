Karma: dief steelt kinderstepje uit carport… en maakt meteen lelijke val Sander Bral

18 maart 2020

20u15 2 Lint Op sociale media doken deze week beelden op van een dief die zijn slag wil slaan in een rustige woonwijk in het Antwerpse Lint. De onbekende man wandelt een carport binnen en besluit uiteindelijk de step van de kinderen mee te nemen, omdat de scooter en fietsen op slot zijn. Op beeld is te zien hoe hij ermee wegrijdt en meteen op zijn bek gaat. Karma?

De bewakingscamera is gericht op enkele fietsen en een scooter in een carport in een rustige woonwijk in Lint. Op beeld is te zien hoe een man passeert over straat, de open carport ziet en beslist om een kijkje te gaan nemen. Hij wandelt de open garage in en schrikt niet van het automatisch licht dat opspringt. Hij bekijkt nauwkeurig of de vele fietsen die er staan, op slot zijn. Daarna checkt hij de scooter en ziet dat die ook niet zomaar te stelen valt.

Kluns

Hij lijkt even zonder succes terug weg te wandelen wanneer zijn blik op de stepjes van de kinderen des huizes valt. Hij beslist om er eentje te stelen en vindt er dan niet beter op om - als volwassen man - met een kinderstep het hazenpad te nemen. Hij is amper de oprit af wanneer hij valt en frontaal tegen de grond smakt. De dief kruipt snel overeind en gaat er opnieuw klunzig vandoor, op zijn nieuwe step.

Het enige lichtpuntje is dat hij zwaar op zijn bek gaat. Hopelijk heeft hij zich goed pijn gedaan. Eigenaar van de geviseerde carport

“De diefstal dateert eigenlijk al van begin maart, maar door het slechte weer de eerste weken deze maand, hebben de kinderen niet of nauwelijks buiten gespeeld en hadden ze die step niet nodig”, zegt de vader des huizes. “Toen het plots dan toch nog lente werd, zagen we opeens dat één van de twee steps verdwenen was. Ik heb dan de camerabeelden bekeken en dit schouwspel ontdekt.”

Principe

De bewoner stapte met de beelden naar de politie. “Het gaat me niet om die step, want dat was één of ander koopje op een rommelmarkt. Die staat al meer dan twee jaar los in onze garage. Het is me meer om het principe te doen. Ik kan er niet tegen dan onbekende figuren op mijn eigendom komen en dan nog iets stelen ook, ik ben daar heel gevoelig voor. Daarom heb ik ook camera’s en alarmsystemen laten installeren. Het is namelijk lang niet de eerste diefstal of inbraak in deze woonwijk.”

Stoot

“Ik heb de beelden online gezet op zoek naar tips, want ik veronderstel dat de politie wel andere dingen aan het hoofd heeft dan een gestolen step terugvinden”, gaat de bewoner verder. “Ik weet dat dat eigenlijk niet mag omwille van privacy-redenen, maar goed. Er zijn al bruikbare tips binnen gekomen. De man wordt herkend als iemand die hier in de buurt zou wonen. Hopelijk zien zijn vrienden en familieleden dit ook en denkt hij in de toekomst twee keer na, vooraleer hij nog eens zo’n stoot uithaalt.”