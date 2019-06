Johan Van Der Heyden (56) uit Lint al meer dan twee weken spoorloos Sander Bral

18 juni 2019

15u47 0 Lint De 56-jarige Johan Van Der Heyden is al meer dan twee weken vermist. Op zondag 2 juni rond 20.30 uur verliet hij zijn woning in de Veldstraat in Lint. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hij verplaatst zich met een witte bestelwagen van het merk Peugeot Boxer met nummerplaat 1-AHJ-252.

Johan Van Der Heyden is 1m68 lang en stevig gebouwd. Hij is kaal en heeft donkerbruine ogen. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een lichtgrijze jeans, een zwart t-shirt en bruine sportschoenen.

Wie meer weet over deze verdwijning kan gratis en anoniem contact opnemen met de politie via 0800/30.300, via opsporingen@police.belgium.eu of via dit online tipformulier.