In welke winkels in Lint kan je online shoppen? Welke horecazaken leveren maaltijden? #2547.be brengt alle info van lokale zelfstandigen samen Sander Bral

27 maart 2020

13u16 8 Lint Bij welke horecazaken kan je eten afhalen? Of wie doet aan takeaway? Bij welke lokale kledingzaak kan ik online shoppen? Op welke diensten van onze bedrijven kan ik nog beroep doen? Alle antwoorden op die vragen zijn mooi bij elkaar gebracht op het platform #2547.be. “Of hoe we de horeca in Lint achter gesloten deuren kunnen blijven steunen.”

Enkele geëngageerde Lintenaren hebben het platform #2547.be gelanceerd. De website brengt alle handelaars van Lint samen. Bezoekers van het platform kunnen zien bij welke winkels in Lint je online kan shoppen of hoe je via sociale media media online kan bestellen. #2547.be biedt ook een handig overzicht van welke restaurants en bars takeaway aanbieden en welke bedrijven welke diensten nu nog kunnen aanbieden.

Algemene info

Verder brengt het platform ook alle solidariteitsacties samen zoals boodschappen doen voor mensen die dat momenteel niet mogen of kunnen. Ook algemene informatie over de maatregelen in de strijd tegen corona en lokale steunmaatregelen zijn opgenomen op #2547.be.

“Wij hopen dat we al onze zelfstandigen met dit platform een hart onder de riem kunnen steken in deze moeilijke tijden”, klinkt het bij de initiatiefnemers. “Ook na de crisis zal onze website blijven bestaan om de Lintenaren verder te informeren over het wel en wee in onze gemeente.”

