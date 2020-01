Honderdvijftig jaar Lint feestelijk gestart met nieuw volkslied: “Aan plezier geen gebrek, ín Lint” Sander Bral

11 januari 2020

12u02 0 Lint Het startschot van de honderdvijftigste verjaardag van Lint is gegeven. Vrijdagavond kwam heel het dorp bij elkaar aan het gemeentehuis om het ‘In Lint-lied’ van Annick Artois voor de eerste keer te zingen. Het lied is nu al dé lokale meezinger van het jaar en zal een jaar lang gespeeld worden op de vele evenementen in het teken van honderdvijftig jaar Lint.

In het ‘In Lint-lied’ dat Annick Artois schreef voor de honderdvijftigste verjaardag van de gemeente wordt er gezongen over pinten pakken in het dorp en de beste frieten van de streek, over cultuur in De Witte Merel en de parel van het dorp: het Gemeentepark. Verder komen de dorpspastoor, de zusterkes van toen, de kermissen en de vele verenigingen aan bod en wordt er een knipoog gegeven naar de filmstudio’s van AED.

Gratis downloaden

Het lied ging vrijdagavond na de openingsspeech van de burgemeester in primeur, gezongen door Annick Artois en ondersteund door liveband. De Lintenaar pikte het aanstekelijke deuntje snel op en zong de melodie na één passage al hartig mee. Het nieuwe volkslied van Lint zal het komende jaar steeds aan bod komen op de tientallen activiteiten die in het teken staan van de honderdvijftigste verjaardag van de gemeente.

Het lied kan je gratis beluisteren en downloaden op de website van de gemeente.