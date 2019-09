Grote kuis bij AED Group: audiovisueel materiaal voor een prikje over de toonbank Sander Bral

17 september 2019

17u59 0 Lint Het Willebroekse bedrijvenpark De Veert maakt zich op voor de grootste uitverkoop van tweedehands audiovisueel materiaal in het land. Met Second Hand Sunday wil de Lintse filmstudio’s AED af van een gigantisch aanbod materiaal na het drukke zomerseizoen.

AED Rent, de verhuurdienst van de Lintse gelijknamige filmstudio’s, hield na het drukke zomerseizoen grote schoonmaak in de magazijnen en dat zorgt voor een gigantisch aanbod aan tweedehands audiovisueel materiaal. Bezoekers kunnen zondag hun gading slaan in zowel het aanbod van AED als bij externe standhouders.

AED verhuurt en verkoopt normaal gezien enkel aan professionele gebruikers, maar op Second Hand Sunday is iedereen welkom. Ook leden van culturele verenigingen, sportclubs, bedrijven, evenementenkantoren en particulieren kunnen één keer per jaar terecht om materiaal aan te kopen.

Grootste van België

“Het gaat om luidsprekers, microfoons, tv-schermen, led-walls, audio- en lichtconsoles, takels, kabels, versterkers, connectoren, dj-materiaal, podiumelementen, projectors, statieven, bewegende showverlichting, volgspots, materiaalkisten, theaterspots, truss structuren en nog veel meer lekkers”, klinkt het bij AED. “Second Hand Sunday is uitgegroeid tot de grootste koopbeurs van professioneel tweedehandsmateriaal in België.”

De uitverkoop speelt zich zondag van 10.00 tot 17.00 uur af aan het bedrijvenpark De Veert 6 in Willebroek. De toegang is gratis. Voor kinderen is er animatie voorzien.