Gesloten bibliotheek start met afhaaldienst Sander Bral

30 maart 2020

18u13 0 Lint Omdat de bibliotheek al zeker gesloten is tot en met 19 april - met heel waarschijnlijk een verlenging tot 4 mei - is er nu ook mogelijkheid om afhaalpakketten aan te vragen. Bibgebruikers kunnen vijf boeken en vijf dvd’s aanvragen. De spullen moeten pas terug ingeleverd worden wanneer de bib terug open mag.

Personen die momenteel al lid zijn van de Lintse bibliotheek kunnen vanaf nu een afhaalpakket aanvragen. “Leden zitten namelijk in ons bestand, waardoor we ook achter de schermen voor hen boeken en andere media kunnen uitlenen”, zegt bibliothecaris Marc Aerts. “Mensen die nog geen bibgebruiker zijn kunnen we momenteel jammer genoeg niet helpen.”

Vijf boeken

Mensen kunnen maximaal vijf boeken en vijf dvd’s aanvragen, dat doen ze digitaal. In de bibliotheek worden pakketjes gemaakt op naam en de aanvragers worden nadien verwittigd. Ze krijgen dan een mail waarin staat wanneer het pakket opgehaald kan worden. “Het heeft geen zin om naar de bib te komen zonder dat je een bericht van ons gekregen hebt”, benadrukt Marc.

De pakketjes staan klaar onder de fietsenstalling van ontmoetingscentrum De Witte Merel, waar de bib ook ligt. “We lenen de materialen van je pakket meteen ook uit op je kaart, je uitleenticket zit in het bibtasje waarin het pakket zit”, zegt Marc. “Boeken of andere spullen mogen niet terug ingeleverd worden voorlopig. De uitleendatum wordt automatisch verlengd indien nodig. De dienst is volledig gratis.”

Online bestellen kan hier.