Exclusief voor abonnees Gemeenteraadsvoorzitter Annemie Janssens wordt nieuwe schepen voor N-VA: “Zelfs Groen heeft me destijds nog gevraagd” Sander Bral

21 september 2020

11u57 0 Lint Met gemeenteraadsvoorzitter Annemie Janssens (N-VA) als enige kandidaat om uittredend schepen Alice Bruno (N-VA) te vervangen, was de interne taak postjes verdelen bij N-VA snel beklonken. Vanaf oktober krijgt Janssens onder andere de bevoegdheden onderwijs, jeugd, sport, cultuur maar ook lokale economie en toerisme in haar portefeuille. “Ik heb er nooit bij stilgestaan om schepen te worden, mijn politieke carrière is eigenlijk zeer organisch gegroeid.”

Huidig schepen Alice Bruno (N-VA) neemt om persoonlijke redenen afscheid van het schepencollege en de Lintse politiek, ze zal ook naar een andere gemeente verhuizen binnenkort. Eind deze maand zetelt ze voor de allerlaatste keer in de gemeenteraad van Lint. Ook de laatste keer wordt de voorzittersstoel dan ingenomen door Annemie Janssens (N-VA), die vanaf oktober schepen wordt en de bevoegdheden onderwijs, jeugd, sport, cultuur, lokale economie en toerisme, bibliotheek en kinderopvang en Huis van het Kind overneemt.

Annemie (45) is al sinds 1996 verpleegkundige en werkt momenteel bij woonzorgcentrum Sint-Mathildis in Boechout. “Of ik dan niet liever bevoegd word voor sociale zaken? Op termijn heb ik daar eventueel wel ambitie voor, want mensen in het veld weten als geen ander wat er beter kan en uiteraard kan er veel beter in de zorgsector”, benadrukt Annemie. “Later kan ik wellicht wel iets betekenen voor sociale zaken in Lint maar nu heb ik al bevoegdheden genoeg overgenomen van Alice om mijn hoofd over te breken.”

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen