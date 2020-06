Gemeenteraadsvoorzitter Annemie Janssens (N-VA) vervangt schepen Alice Bruno (N-VA) Sander Bral

03 juni 2020

16u31 0 Lint Vanaf september zal gemeenteraadsvoorzitter Annemie Janssens (N-VA) het schepenambt van Alice Bruno (N-VA) overnemen. Bruno verhuist namelijk naar een andere gemeente en moet haar politieke activiteiten in Lint stoppen. “Veel bevoegdheden zullen er niet verschuiven in het schepencollege.”

Eerder liet Alice Bruno (N-VA), schepen voor onderwijs, jeugd, sport, cultuur, bibliotheek, lokale economie, toerisme, kinderopvang en Huis van het Kind, al weten om persoonlijke redenen Lint te verlaten. Huidig gemeenteraadsvoorzitter, Annemie Janssens (N-VA), zal haar fakkel overnemen vanaf september 2020.

“Annemie verdiende haar sporen in ons partijbestuur en is een bezige bij in het organisatiecomité en de communicatie van onze lokale afdeling”, zegt schepen Rudy Verhoeven van N-VA Lint. “Bij de laatste lokale verkiezingen haalde ze vanop de vijfde plaats een zeer mooi resultaat en raakte ze rechtstreeks verkozen.”

Weinig verschuivingen verwacht

Sinds januari is Janssens gemeenteraadsvoorzitter. Vanaf september zal ze dus het schepenambt van Bruno op zich nemen. “De komende maanden zullen gebruikt worden voor de overdracht zodat Annemie zich vanaf eind september comfortabeler kan focussen of haar nieuwe taken”, gaat Verhoeven verder. “In die tijd kan er ook bekeken worden welke bevoegdheden ze precies op zich zal nemen, maar veel zal er wellicht niet verschuiven binnen het college.”

Annemie Janssens is verpleegkunde in een woonzorgcentrum, ze is gehuwd en heeft twee jongvolwassen kinderen. “Naast haar beroepsbezigheden houdt ze zich bezig met haar gezin, politiek en de natuur”, besluit Verhoeven. “De voorbije maanden zette ze zich samen met haar dochter in voor het maken van mondmaskers.”