Gemeente wil nog deze legislatuur álle zones 70 afschaffen Sander Bral

22 mei 2019

16u01 0 Lint Het gemeentebestuur van Lint wil af van zijn wegen waar nog zeventig kilometer per uur gereden kan worden. Deze legislatuur nog wil de gemeente naar slechts twee verschillende zones op haar grondgebied: 50 en 30.

Vorige week ondertekende burgemeester Harry Debrabandere (N-VA) het SAVE-charter van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) nog. Daarmee wil het bestuur actief inzetten op een veiliger verkeer. “Het ongevallencijfer in onze gemeente ligt bij de laagste van de provincie, maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren gaan rusten”, benadrukte de burgemeester vorige week.

En zo geschiedde. De zones 70 op de Liersesteenweg en de Duffelsesteenweg moeten deze legislatuur nog verlaagd worden naar zone 50. Ook wordt er momenteel gedacht om meer zones 30 in te voeren in het centrum. Meer bepaald rondom de scholen, Ganzenbol, rond de kerk, aan de fietsoversteekplaatsen over de sporen en op het stuk Duffelsesteenweg tussen de Kinderstraat en de Moederhoefstraat.

Verder wil het bestuur werk maken van meer uniforme wegmarkeringen die duidelijker is voor weggebruikers.