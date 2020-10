Eclectisch kwintet ‘Silence of the Amps’ komt naar Lint Sander Bral

07 oktober 2020

12u15 0 Lint Ook in de Lintse concertzaal Da Capo kunnen liefhebbers dezer dagen op een coronaveilige manier cultuur opsnuiven. Donderdag 15 oktober zakt het eclectisch kwintet ‘Silence of the Amps’ af naar de Lintsesteenweg. “Verantwoord vertier voor wie een tocht door de muziekgeschiedenis niet schuwt.”

‘Silence of the Amps’ is een eclectisch kwintet waarbij naast akoestische gitaar, mandoline, dobro, mondharmonica’s en tin whistles ook elektrische instrumenten gebruikt worden, aangevuld met meerstemmige zang en percussie. Het vijftal haalt inspiratie uit de jaren zestig en zeventig.

“Americana met een twist met hier en daar een ‘twang’ en ‘bluesy lick’”, klinkt het bij de organisatie. “Verantwoord vertier voor wie een verrassende tocht door vele decennia muziekjes niet schuwt.”

Ticket kosten tussen vijf (jongeren tot 26 jaar) en twaalf euro (aan de kassa). In voorverkoop kost een ticket tien euro.