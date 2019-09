Drie dagen feest: Suikeren Zondag viert 43ste editie Sander Bral

12 september 2019

16u42 0 Lint Na het Lintfeest en de Jaarmarkt deze week blijft het met de 43ste editie van Suikeren Zondag vieren geblazen in Lint. Drie dagen lang concerten, volksspelen, rommelmarkt, ambachten en veel meer houden de dorpskern in feestelijke sfeer.

Suikeren Zondag is van origine een oogstfeest dat altijd de eerste zondag na de septemberkermis plaatsvond. Volgens de overlevering werd er op die zondag vol activiteiten suiker bij het bier gedaan, vandaar de benaming. Een oeroude traditie die in september 1977 terug werd opgepikt door onder andere Walter Van den Branden en toenmalig schepen Jef Van Hoof, de enige stichtende bestuursleden die vandaag nog niet overleden zijn.

Gek genoeg start Suikeren Zondag vrijdag al met een bingoavond in de grote feesttent in het Gemeentepark. Zaterdag volgt de Suikeren Loop, de rommelmarkt en de viswedstrijd van de visclub. Zondag is het dan de grote dag met vooral veel muziek van Lintse bands maar ook Guy Swinnen en Soulbrothers met leden van het vroegere Magical Flying Thunderbirds en Dinky Toys.

Verder staat er zondag nog de kinderjaarmarkt op het programma, ambachtenmarkt, deejays, volksspelen, eetgelegenheden. Volgens de traditie wordt ook het Suikeren Zondagbier geschonken en de Lierse Caves, een donker zuurbier.