Doorbraak in zoektocht naar vermiste loodgieter uit Lint: politie haalt mortelkuip met mogelijk menselijke resten uit kanaal PLA/BNDestem

23 januari 2020

17u01 28 Lint Nederlandse politieduikers hebben donderdagmiddag in het Schelde-Rijnkanaal bij Nieuw-Vossemeer een mortelkuip gevonden met daarin mogelijk stoffelijke resten van de Vlaamse loodgieter Johan van der Heyden (57). De vondst lijkt een doorbraak in het onderzoek naar de vermissing van de waarschijnlijk vermoorde loodgieter.

De Nederlandse krant BN/DeStem volgt de nieuwe zoektocht al de hele dag. De duikers deden hun vondst onder de brug over de drukke scheepvaartverbinding, op de weg tussen Nieuw-Vossemeer en Oud-Vossemeer. Dat is precies de plek waar twee duikteams donderdagmorgen gericht zijn gaan zoeken, nadat de recherche de afgelopen weken ‘nieuwe en betrouwbare’ informatie had ontvangen over deze locatie als dumpplek.

Volgens die en eerdere informatie zouden de resten in een plastic mortelkuip zijn gestopt die is afgevuld met hard cement, precies wat de duikers uit het water haalden.

