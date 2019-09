Dansschool Ekkart wint President Award op internationaal dansfestival Sander Bral

12u09 0 Lint Mar Ekkart, oprichtster van de gelijknamige dansschool in Lint, heeft een internationale prijs gekregen in het Engelse dansfestival Blackpool. Ze ontving de President Award voor haar jarenlange toewijding en bijdrage aan de danswereld.

Dansschool Ekkart verhuisde in 2016 na 56 jaar van Mortsel naar Lerenveld in Lint. Een lange succesvolle werking die beloond werd op het Britse Blackpool-dansfestival. Meer dan vijfduizend paren komen er elk jaar samen en het is daarmee het grootste latin- en ballroomdansevenement ter wereld.

Bij de 94ste editie van het festival haalde organisator Donnie Burns, voorzitter van de World Dance Council en ridder bij de Orde van het Britse Rijk, Mar Ekkart op het podium. Ze won helemaal onverwachts de President Award voor haar jarenlange toewijding en bijdrage aan de danswereld.

Dit weekend vinden twee opendeurdagen plaats in dansschool Ekkart vanaf 20.00 uur. Ook op zondag 8 september mogen geïnteresseerden gratis komen dansen. Er worden initiaties swing, salsa en tango gegeven.