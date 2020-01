Bestuur wil ruimtelijk beleidsplan voor Lint als bescherming tegen verstedelijking CVDP

23 januari 2020

15u26 0 Lint Schepen van Ruimtelijke Ordening Rudy Verhoeven (N-VA) wil een ruimtelijk beleidsplan om Lint voor te bereiden op bevolkingsgroei en vergrijzing.

Het bestuur van Lint gaat regels vastleggen in een ruimtelijk beleidsplan om het dorp te beschermen tegen verstedelijking. “Lint ligt in een woonuitbreidingsgebied, dat betekent dat er overal gebouwd mag worden”, zegt schepen Rudy Verhoeven. “Omdat we zo veel mogelijk open ruimte willen bewaren, willen we in het ruimtelijk beleidsplan aangeven welke vorm van bebouwing op welke plaatsen is toegestaan.”

Het bestuur verwacht een sterke groei van het aantal inwoners. “Met zijn goede ligging trekt Lint veel mensen aan. Ik kreeg het voorbije jaar zoveel bouwprojectenaanvragen dat er 2500 inwoners zouden kunnen bijkomen. We willen dat aantal gefaseerd zien groeien, zodat scholen en faciliteiten kunnen volgen. Momenteel staan er enkele projecten klaar die de bevolkingsgroei ondersteunen: de wijk Kasteelplein wordt vernieuwd en er mogen 240 woningen worden gebouwd tussen de Zevenhuizenstraat, de Falconlaan en de spoorlijn Kontich-Lier.

Met het ruimtelijk beleidsplan wilt Rudy Verhoeven Lint ook klaarstomen voor de vergrijzing. “We willen senioren de kans bieden om in het centrum te komen wonen, in de buurt van de nodige faciliteiten. Om vergrijzing tegen te gaan willen we ook jongeren en jonge gezinnen in Lint houden, daarom zullen we betaalbare woningen aanbieden.