Asielzoekers testen positief: opvangcentrum met 130 bewoners moet in lockdown CVDP

23 juli 2020

11u03

Bron: Belga 0 Lint In het Antwerpse Lint hebben enkele asielzoekers in een opvangcentrum positief getest op corona. Dat zegt het Rode Kruis, dat het centrum in samenspraak met de burgemeester in lockdown heeft geplaatst. De besmette bewoners zitten in een quarantaineafdeling. In het centrum verblijven zowat 130 mensen.

Om hoeveel besmettingen het precies gaat, wil het Rode Kruis niet kwijt. “Maar het gaat niet om een ‘uitbraak’, het aantal besmette personen is zeer beperkt”, zegt Nena Testelmans van het Rode Kruis. Lint kwam de voorbije dagen in het nieuws als een van de gemeenten in de Antwerpse zuidrand met opvallend veel besmettingen. Er wordt momenteel nagegaan met wie de besmette bewoners van het opvangcentrum contact hadden, zowel binnen als buiten het centrum. “De bewoners die nauw contact hadden met hen, zitten alvast in isolatie op hun kamer tot het resultaat van hun test bekend is”, aldus nog Testelmans.

Bij het personeel zijn vooralsnog geen symptomen vastgesteld. “Zij beschikken ook over voldoende beschermingsmateriaal om met de quarantaineafdeling om te gaan”, zegt Testelmans.