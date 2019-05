AED stelt filmstudio’s en faciliteiten gratis ter beschikking van filmmakers Sander Bral

22 mei 2019

16u45 0 Lint Voortaan kunnen filmproducenten gratis terecht in de AED Studios in Lint. De studio’s en faciliteiten van AED worden zonder directe financiële inbreng ter beschikking gesteld van filmmakers dankzij de Belgische Tax Shelter, Screen Flanders en AED zelf. De stunt werd voorgesteld naar aanleiding van het filmfestival in Cannes.

‘Kursk’, ‘A Quiet Passion’ en ‘Iron Sky: The Coming Race’. Het is maar een greep uit internationale kaskrakers die zijn opgenomen in de Lintse filmstudio’s van AED. Vanaf nu kunnen filmmakers uit binnen- en buitenland gratis terecht in Lint voor de studiohuur en randfaciliteiten zoals loges, magazijnruimte en zelfs stroomverbruik.

“AED Studios is het enige private studiocomplex in Europa dat zo ver wil gaan om producenten te overtuigen om voor België te kiezen om hun film te draaien”, klinkt het bij AED. “Op die manier kan de Belgische economie mee genieten van de veertig miljard euro die jaarlijks wereldwijd door de filmindustrie wordt gespendeerd. Een filmproductie omvat namelijk veel meer dan enkel producenten, regisseurs en acteurs. Het genereert een enorme economische activiteit waar tal van sectoren wel bij varen zoals transport, catering, horeca, kunstenaars, stylisten en post-productiebedrijven.”

Aanvragen en voorwaarden gaan via Zero Cash Film Shoot. Alle projecten dienen eerst goedgekeurd te worden door de directie van AED Studios.