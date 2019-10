71.550 euro naar goede doelen dankzij veiling Donkey Parade Sander Bral

31 oktober 2019

15u47 0 Lint Donkey Parade heeft maar liefst 71.550 euro opgeleverd voor het goeie doel. Dat is meer dan het dubbele dan wat Hippo Parade vorig jaar opbracht, ook al een initiatief van de Antwerpse kunstenaar Ludo Modelo. De veertig kleurrijke ezels werden onlangs geveild in de Lintse AED Studios ten voordele City Pirates en De Kampenhoeve STER.

Waar vorig jaar in verschillende Vlaamse steden plotseling kleurrijke nijlpaarden verschenen, waren het dit jaar ezeltjes. Na de succesvolle Hippo Parade van kunstenaar Ludo Modelo - die 35.000 euro opleverde - volgde een jaar later Donkey Parade. Deze maand werden ze allemaal naar de filmstudio’s van AED in Lint gebracht waar ze geveild werden voor het sociale voetbalproject Antwerp City Pirates en De Kampenhoeve STER, een zorgcentrum voor kinderen en volwassenen met mentale of fysieke beperkingen.

250 gasten legden samen 71.550 euro neer voor de veertig ezels. De B.E. - Bekende Ezel met handtekeningen van televisiesterren - werd voor tweeduizend euro verkocht aan Glenn Roggeman zelf, de CEO van AED Studios. De gesigneerde AED-ezel blijft dus thuis.

