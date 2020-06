'Nieuwe’ verdachte gruwelmoord op loodgieter is zoon van opgepakte vrouw Hessel de Ree/PLA

11 juni 2020

18u04 3 Lint De 23-jarige man die donderdag is BN DeStem. De 23-jarige man die donderdag is aangehouden in het onderzoek naar de gruwelmoord op loodgieter Johan van der Heyden uit Lint, is de zoon van de 42-jarige vrouw die dinsdag in Bergen op Zoom is opgepakt. Dat bevestigen meerdere bronnen aan

De politie maakt verder geen bijzonderheden bekend over de verdachte en diens vermoede rol bij het misdrijf. Vaststaat dat de man van precies dezelfde misdrijven wordt verdacht als zijn moeder: ‘diefstal met geweld, afpersing, opzettelijke vrijheidsberoving en gijzeling’. Moord ontbreekt in het rijtje.

Geholpen

Moeder en zoon waren eind vorig jaar al in beeld bij de politie. Ze zijn toen als getuigen gehoord. Nadat de politie informatie had gekregen dat de zoon geholpen zou hebben bij het misdrijf, onder meer door een wapen te dumpen, is hij als verdachte verhoord. De man werd destijds niet aangehouden. Op basis van welke aanwijzingen dat nu wel is gebeurd, is niet duidelijk. De aanhouding had vermoedelijk plaats in de penitentiaire inrichting in Middelburg waar de man vastzit voor een andere zaak.

Verhouding

De zoon had vorig jaar zomer een verhouding met Cheyenne V., de jonge vrouw uit Steenbergen die samen met haar moeder Edna V. ook verdachte is. Het openbaar ministerie gaat ervan uit dat in hun loods in Steenbergen het lichaam van Van der Heyden in stukken is gezaagd, waarna het werd verbrand en gedumpt in het Schelde-Rijnkanaal. Daar vonden duikers een speciekuip met stoffelijke resten van het slachtoffer.

Onderdak

Tegen de politie vertelde de dinsdag opgepakte vrouw uit Bergen op Zoom vorig jaar dat ze enkele dagen onderdak had geboden aan Nicky S., diens toenmalige vriendin Wanda van R. en haar twee zonen, vier latere verdachten. Dat was in juli, ruim een maand na de verdwijning van de loodgieter in België.

Tien mensen in beeld

De politie heeft nu tien mensen in beeld die op enigerlei wijze betrokken zouden zijn geweest bij de moordzaak, waaronder het helen van het busje van de Belg. Negen verdachten zijn aangehouden (geweest) van wie er drie inmiddels geruime tijd in voorarrest zitten: hoofdverdachte Nicky S. (31) uit Bergen op Zoom, zijn toenmalige vriendin Wanda van R. en Edna V., ook een ex-relatie.

Laatste eindjes

De recherche lijkt bezig de laatste eindjes in het onderzoek aan elkaar te knopen. Vorige week, een jaar na het misdrijf, liet de politie al weten dat ze nieuwe aanhoudingen niet uitsloot. Duidelijk was dat enkele stukjes van de puzzel nog ontbraken. Of met de laatste twee aanhoudingen de hele puzzel is gelegd, is niet duidelijk. De politie zegt daar niets over.

Eigen rol

De politie beschikt over heel wat bewijs zoals stoffelijke resten en de gebruikte kettingzaag. Hoe de Belg precies om het leven is gebracht, waar, wanneer en door wie lijkt echter niet vast te staan. Een probleem is dat de verdachten veelal naar elkaar wijzen en steeds verklaringen afleggen over de toedracht en hun eigen rol die botst met die van anderen.

Van der Heyden (56) verdween ruim een jaar geleden, op zondag op 2 juni, na een bezoek in Zoersel aan de Nederlandse ex-prostituee Wanda van R. en haar vriend Nicky. Daar zou het slachtoffer gedrogeerd zijn met slaappillen van Edna V., vervolgens zijn mishandeld en in zijn eigen bus ontvoerd naar Steenbergen. De verdachten zouden de loodgieter hebben willen beroven omdat ze dachten dat hij over 500.000 euro cash beschikte, wat niet klopte.