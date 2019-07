Yves Ghequiere kan eindelijk officieel aan de slag als burgemeester Bart Kerckhoven

09 juli 2019

Yves Ghequiere (Link@venir) kan eindelijk aan de slag als burgemeester van Linkebeek. Tot maandag was hij dienstdoend burgemeester omdat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) hem samen met enkele collega’s van andere faciliteitengemeenten niet wilde benoemen omdat ze oproepingsbrieven meteen in het Frans naar Franstalige inwoners hadden verstuurd bij de vorige verkiezingen. De Raad van State vernietigde die beslissing en nu kan Ghequiere met een voltallig schepencollege een beleid uitwerken voor Linkebeek. De partij van Ghequiere, Link@venir, sloot na de verkiezingen een coalitie met Activ’ en die coalitie heeft samen een meerderheid van 9 op 15 zetels in de gemeenteraad. Ghequiere behaalde zelf 688 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe burgemeester is 56 jaar en werd geboren in Ukkel. Hij is sinds 2007 gemeenteraadslid, en werd in 2009 schepen van Burgerlijke Stand, Mobiliteit, Stedenbouw en Derde leeftijd in Linkebeek.