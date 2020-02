Vrouw neergestoken door ex-partner (31) op trein in Linkebeek, slachtoffer slaakte eerder al hulpkreet op Facebook Tom Vierendeels ttr

13 februari 2020

10u47

Bron: Eigen berichtgeving, La Dernière Heure 128 Linkebeek Een 31-jarige man heeft donderdagochtend zijn ex-partner, Fanny Appes, aangevallen met een mes op de trein ter hoogte van Linkebeek. De politie is momenteel op zoek naar hem. Het slachtoffer, dat maandenlang werd geteisterd, verkeert niet in levensgevaar. Vorige maand nog slaakte Fanny een hulpkreet op Facebook nadat haar ex-partner haar op straat lastigviel. “Ik ben moe, help me alsjeblieft”, zo schreef ze bij videobeelden van het voorval.

De steekpartij speelde zich rond 8.30 uur af op de trein tussen de stations van Sint-Genesius-Rode en Holleken in Linkebeek. De ex-partner van de man, Fanny Appes, raakte daarbij gewond en werd voor verzorging met een ziekenwagen afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader kont ontkomen en sprong dus waarschijnlijk van de trein in het station Holleken. De politie is naar hem op zoek.

Volgens de krant La Dernière Heure werd Fanny, een ex-lid van de atletiekclub van Nijvel, maandenlang lastig gevallen door haar ex-partner. “Toen ze aankondigde dat ze zou deelnemen aan de Afrikaanse atletiekkampioenschappen, ontstond ruzie met haar partner”, legt Noël Levêque, het hoofd van de atletiekclub, uit aan de krant. “Hij scheurde haar paspoort kapot en beweerde nadien dat hij het niet met opzet had gedaan. Ze vroeg een nieuw paspoort aan, maar dat kwam te laat. Ze kon de testen niet meedoen, waardoor ze niet mocht deelnemen aan het kampioenschap.”

Klacht

Dat is slechts een voorbeeld van hoe Fanny geïntimideerd werd door haar ex-partner. Hij bedreigde haar ook op haar werk en op de plek waar ze trainde. Eind januari achtervolgde hij haar zelfs met zijn wagen. Fanny kon het gebeuren filmen en schreeuwde dat hij haar met rust moest laten. “Zes maanden ben ik nu het slachtoffer van intimidatie. Vandaag heb ik niet langer de kracht om alleen te vechten”, schreef ze bij de videobeelden.

“Na verschillende klachten die ik heb ingediend, wordt er niets concreet gedaan om deze man op afstand te houden. De politie zegt dat dit te maken heeft met de procedures die traag verlopen. Dat begrijp ik volledig, maar waarom worden er geen directe dwangmaatregelen genomen om vrouwen te beschermen? Vandaag roep ik jullie op om deze video te delen van mijn ex die me lastigvalt. Hij deed het eerst psychisch, vandaag ook fysiek. Vandaag wilde hij me aanrijden, morgen zal hij misschien zuur gebruiken. Deel dit alsjeblieft. Het kan me helpen om andere slachtoffers te vinden als die er zijn.”

Uiteindelijk veranderde Fanny noodgedwongen van job. “Ze hoopte een verborgen leven te kunnen leiden”, zegt Levêque nog aan La Dernière Heure. “Ze had al verschillende klachten ingediend bij de lokale politie wegens intimidatie. Ze was sinds september niet meer naar de training gekomen. Ze droomde van de Olympische Spelen in Tokyo. Haar atletiekcarrière is kapot. Het is verschrikkelijk.”

Onderzoek

De lokale politiezone Rode en de federale spoorwegpolitie kwamen samen met verantwoordelijken van Infrabel en de NMBS ter plaatse. In eerste instantie werd gewacht op het labo van de federale politie voor een sporenopname, maar de trein kon uiteindelijk kort na 11 uur het station verlaten. Naar verluidt hebben camera’s op de trein het incident gefilmd.

Het spoor richting Brussel op de lijn 124 Brussel-Nijvel-Charleroi was wel lange tijd versperd en dat veroorzaakte hinder in beide richtingen. Volgens Infrabel liepen een veertigtal treinen samen zo’n vierhonderd minuten vertraging op. Vertragingen blijven tot het middaguur mogelijk.