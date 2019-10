Van Eyken in april voor hof van beroep voor oplichting en valsheid in geschrifte WHW

16u47 0 Linkebeek Het proces in beroep tegen ex-Vlaams parlementslid Christian Van Eyken (UF) voor valsheid in geschrifte en oplichting zal van start gaan op 30 april 2020. Het hof van beroep legde de datum donderdagvoormiddag vast.

Van Eyken was in eerste aanleg schuldig bevonden in de zaak, net als zijn partner Sylvia B. maar de rechter sprak de opschorting uit. Van Eyken wordt ervan verdacht dat hij het diploma van Sylvia B. heeft vervalst, zijn vroegere parlementaire medewerkster. Door het diploma streek ze een hoger loon op. In eerste aanleg verklaarde Sylvia B. dat zij het diploma had vervalst. Van Eyken betwistte dat hij had geholpen. Toch werden ze dus allebei schuldig verklaard, ook al schortte de rechter de uitspraak van veroordeling op. De feiten van valsheid in geschrifte en oplichting kwamen aan het licht in het onderzoek naar de moord op Marc Dellea. Sylvia B. was ten tijde van de moord, in juli 2014, parlementair medewerkster en maitresse van Van Eyken. Ze hebben de moord altijd ontkend. Een maand geleden veroordeelde de correctionele rechtbank in Brussel het koppel vervolgens tot 23 jaar cel voor de moord op Marc Dellea, de ex van Sylvia B. Tegen beide vonnissen werd beroep aangetekend.