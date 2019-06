Uitslaande brand in Linkebeek: bewoonster verwittigt meteen hulpdiensten Tom Vierendeels

26 juni 2019

15u32 0 Linkebeek In het Oplinkebeekpad is er deze middag een uitslaande brand in een woning uitgebroken.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West en brandweer Brussel waren snel ter plaatse. Door de moeilijke bereikbaarheid van de woningen hadden de hulpdiensten wel moeite om snel bij de woonst te geraken.

Zonnepanelen

Volgens Linkebeeks burgemeester Yves Ghequiere bleef de brand beperkt tot het dak. De bewoonster was gelukkig thuis en heeft de hulpdiensten zeer snel verwittigd. De oorzaak is nog onbekend en wordt verder onderzocht, maar mogelijk te maken met de zonnepanelen. In principe is de woning nog bewoonbaar, maar ook dat wordt verder nagekeken. Later meer info.