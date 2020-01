Proces-Van Eyken op lange baan voor hof van beroep WHW

17 januari 2020

17u57 0 Linkebeek Het proces van het voormalige Vlaams parlementslid Christian Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia B. voor het Brusselse hof van beroep gaat pas in de herfst van start. Beiden werden in eerste aanleg tot 23 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op Sylvia B.’s ex-partner.

In september had de Brusselse correctionele rechtbank Van Eyken en zijn echtgenote schuldig bevonden aan de moord op Marc Dellea, de eerste echtgenoot van Sylvia B. Ze kregen 23 jaar. Hun advocaten hadden na het proces meteen aangegeven in beroep te willen gaan. Op 8 juli 2014 werd Marc Dellea om het leven gebracht met een kogel in het hoofd in zijn appartement in Laken. Het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek en dat leidde uiteindelijk naar Sylvia B. en UF-politicus Christian Van Eyken. Sylvia B. was Van Eykens parlementaire medewerker toen hij zetelde in het Vlaams parlement. Beiden hebben steeds elke betrokkenheid bij de dood van Marc Dellea ontkend.

De zaak zal op 5 juni ingeleid worden voor een andere kamer; Dan pas zal beslist worden wanneer het proces in beroep zal plaatsvinden.