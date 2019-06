Proces-Van Eyken ligt stil tot donderdag Verdediging legt nieuw stuk neer WHW

17 juni 2019

15u36 0 Linkebeek De burgerlijke partij en het openbaar ministerie zullen pas donderdag aan bod komen op het proces rond de moord op Marc Dellea. Oorzaak is het neerleggen van een nieuw stuk bij het dossier door de advocaten van de verdediging.

De burgerlijke partij en de advocaat-generaal waren niet klaar om, zoals voorzien, vandaag het woord te nemen. Reden? Ze hadden het nieuw stuk dat de verdediging had beloofd hen vrijdag te bezorgen, niet ontvangen. Na beraadslaging oordeelde de rechtbank dat het aangewezen was - voor de sereniteit van de debatten - om het proces te verdagen naar donderdagochtend. De burgerlijke partij zou dan pleiten, gevolgd door het requisitoir van de advocate-generaal. De pleidooien van de verdediging, oorspronkelijk donderdag gepland, zullen dan vrijdag of maandag plaatsvinden.

Christian Van Eyken en Sylvia B. worden beschuldigd van moord op Marc Dellea. De 45-jarige man werd dood in zijn appartement in de Mutsaardlaan in Laken aangetroffen op 8 juli 2014. Hij werd gedood met een kogel in het hoofd. Ter plaatse werd geen enkel wapen gevonden. Het onderzoek van het parket van Brussel leidde naar Sylvia B., de echtgenote van het slachtoffer, en naar Christian Van Eyken, haar baas en minnaar. Sylvia B. was parlementair medewerkster van het Vlaams Parlementslid.