Overal afgelaste gemeenteraden maar in Linkebeek wordt de zitting wel georganiseerd Bart Kerckhoven

20 maart 2020

20u51 0

De gemeenteraad op maandag 30 maart zal in Linkebeek gewoon plaatsvinden. De zitting zal wel achter gesloten deuren doorgaan om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In heel wat gemeenten zijn de raden uitgesteld maar in Linkebeek zijn ze van plan om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. op de agenda staan onder andere de samenwerkingsafspraken die de gemeenteschool De Schakel heeft gemaakt met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, de goedkeuring van de rooilijn- en het onteigeningsplan voor de rioleringswerken in het Oplinkebeekpad en omgeving en een samenwerkingsovereenkomst met Haviland voor het onderhoud aan de wegen.