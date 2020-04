Oud-gemeenteraadslid (66) overleden na val: “Dominique drukte zich soms op een eigenzinnige manier uit” Bart Kerckhoven

14 april 2020

14u09 0 Linkebeek Oud-gemeenteraadslid Dominique Schwarts (66) is overleden na een tragisch ongeval bij hem thuis. De Linkebekenaar zetelde één legislatuur in de gemeenteraad en liet zich wel verschillende keren opmerken met enkele provocaties en incidenten toen de benoeming van een nieuwe burgemeester in de faciliteitengemeente Vlamingen en Franstaligen hopeloos verdeelde. “Hij had soms een heel eigen manier om zich uit te drukken”, zegt schepen en vriend Damien Thiéry.

Schwarts overleed op 8 april nadat hij van de trap viel. Oud-burgemeester en huidig schepen Damien Thiéry (Ensemble-Linkebeek-Samen) brengt hulde aan zijn overleden vriend. “Dominique was een trouwe en loyale vriend in de gemeenteraad”, aldus Thiéry. “We hadden nog heel wat plannen, maar de tijd was ons jammer genoeg niet gegund.”

Schwarts maakte zijn intrede in de gemeenteraad eind 2012 toen hij Déborah Gustin opvolgde. Hij liet meteen van zich spreken toen hij onmiddellijk het zitje innam nog voor hij de eed aflegde bij de voorzitter van de gemeenteraad. De Vlaamse oppositie maakte een opmerking maar daar trok Schwarts zich niets van aan. In de volgende jaren zou hij als raadslid wel vaker provoceren.

Klap uitgedeeld

Als lid van het FDF lag hij meermaals in de clinch met zijn Vlaamse collega’s. Omdat hij amper Nederlands sprak nam hij ook vaak het woord in het Frans. En toen het Taal Aktie Komitee (TAK) actie voerde tijdens de gemeenteraad en de actievoerders buiten slogans tegen Damien Thiéry scandeerden, wandelde hij doodleuk naar een raam om dat open te zetten zodat hij iedereen kon laten horen hoe grimmig het protest op de straatstenen wel verliep. In maart 2015 liep het wel uit de hand toen Schwarts zich niet kon bedwingen en een actievoerder een slag in het gezicht gaf. De bril van de TAK-manifestant ging aan diggelen. De organisatie diende nadien klacht in maar Schwarts werd ongemoeid gelaten. Thiéry nam het later zelfs op voor Schwarts en stelde dat de mensen van het Taal Aktie Komitee hem hadden uitgedaagd.

Heibel om sjerp

Begin vorig jaar kon Schwarts het ook niet verkroppen dat Yves Ghequière burgemeester was geworden en daarom diende hij samen met twee collega’s klacht in bij toenmalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) omdat volgens hem ook Ghequière geen recht had op de sjerp. Maanden voordien was de Franstalige eenheidslijst uit elkaar gevallen en had Schwarts de kant van Thiéry gekozen. Op de lijst van Ensemble-Linkebeek-Samen zou hij niet meer herverkozen worden. “We gedenken hem vooral als iemand die oprecht hield van onze werkgroep, de gemeenteraad en de administratie en die soms een heel eigen manier had om zich uit te drukken.”

Maar Thiéry haalt ook de gevoelsmens aan die Schwarts ook was. “Dominique was ook een levensgenieter. Hij was een groot kunstliefhebber, hield van het avontuur én van wagens. Het zijn maar enkele van zijn passies die hij graag deelde met ons.”

Donderdag wordt er van Schwarts in intieme kring afscheid genomen. Hij laat een vrouw, een zoon, een dochter en twee kleinkinderen na.