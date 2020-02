Man die Fanny neerstak op trein, is opgepakt mvdb

19 februari 2020

10u07

Bron: La Dernière Heure - Belga 0 Linkebeek De man die vorige donderdag zijn ex-partner heeft neergestoken op een trein ter hoogte van Linkebeek, is deze ochtend opgepakt, meldt La Dernière Heure. Het gaat om de 41-jarige Xavier B. uit Frameries (Henegouwen).

Het slachtoffer, de 30-jarige atlete Fanny Appes, raakte bij de steekpartij gewond maar verkeerde niet in levensgevaar. De nadere omstandigheden van de arrestatie zijn nog niet bekend. Het parket Halle-Vilvoorde bestempelde de aanval op de trein als poging moord.



Xavier B. stalkte Fanny maandenlang. De veertiger had haar onder meer verhinderd om deel te nemen aan de Afrikaanse atletiekkampioenschappen door haar paspoort te verscheuren en zou haar herhaaldelijk lastiggevallen en bedreigd hebben. Fanny zag zich genoodzaakt haar trainingen te stoppen, te verhuizen en ander werk te zoeken.



Een tweetal weken geleden zou Xavier B. nog geprobeerd hebben haar aan te rijden. Fanny maakte van het incident een video, die ze op Facebook plaatste en waarmee ze naar de politie stapte. Maar zowel met die klacht als met eerdere klachten zou bitter weinig gedaan zijn, zo verklaarden de jonge vrouw en verschillende mensen uit haar omgeving.

In de rug

Fanny was donderdagochtend op weg naar haar werk toen ze Xavier B. op dezelfde trein zag. Ze probeerde nog van plaats te veranderen, maar de man volgde haar. De atlete nam daarop haar gsm om te filmen en de politie te verwittigen. Toen de trein stopte, ging Xavier B. achter Fanny staan en stak haar in de rug, waarna hij wegvluchtte. De vrouw bloedde hevig. De treinbegeleider kon de hulpdiensten bellen. Fanny had zes maanden geleden al klacht tegen Xavier B. ingediend bij de politie van Eigenbrakel en Nijvel.

Fanny kwam ongeveer 10 jaar geleden naar België en trainde als sprintster bij atletiekclub Royal Cercle Athlétique du Brabant wallon (RCABW) in Nijvel. Daar werd ze gecoacht door Carole Bam, die ook de Belgian Cheetahs , de aflossingsploeg op de 4x100 meter) onder haar hoede heeft. Onder de kleuren van haar land van oorsprong, Kameroen, nam ze deel aan tal van nationale en internationale wedstrijden en hoopte ze te kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio.

